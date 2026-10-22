Iris u 'Večeri za 5' pantomimom morala objasniti halloumi sir: 'Kako ću ja ovo?'

"Kako ću ovo objasniti?" pitala se Iris, pokušavajući smisliti način da Danielu bez riječi dočara traženi pojam.

Iris je u 'Večeri za 5' pantomimom morala Danielu objasniti pojam halloumi sir, no vrlo brzo shvatila je da to neće biti nimalo lak zadatak.

Daniel je nizao pretpostavke, ali nikako nije uspijevao doći do točnog odgovora. "Konzumiranje, uživanje, degustiranje..." pokušavao je Daniel, dok je Iris uporno ponavljala iste pokrete u nadi da će njezin partner napokon shvatiti što mu želi poručiti.

"Iris konstantno ponavlja jednu te istu radnju i to se vrti i vrti", komentirao je Daniel, koji je na kraju ipak odlučio odustati.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.