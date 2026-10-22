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Večera za 5

Iris u 'Večeri za 5' pantomimom morala objasniti halloumi sir: 'Kako ću ja ovo?'

Četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5' domaćin Josip odlučio je dodatno zabaviti svoje goste pa im je pripremio zanimljiv zadatak – pantomimu! No ono što je trebalo biti jednostavno i zabavno pokazalo se kao pravi izazov za Iris i Daniela

RTL.hr
22.10.2026 19:00

Iris je u 'Večeri za 5' pantomimom morala Danielu objasniti pojam halloumi sir, no vrlo brzo shvatila je da to neće biti nimalo lak zadatak.

"Kako ću ovo objasniti?" pitala se Iris, pokušavajući smisliti način da Danielu bez riječi dočara traženi pojam.

Iris, Daniel, Večera za 5
Iris, Daniel, Večera za 5 FOTO: RTL

Daniel je nizao pretpostavke, ali nikako nije uspijevao doći do točnog odgovora. "Konzumiranje, uživanje, degustiranje..." pokušavao je Daniel, dok je Iris uporno ponavljala iste pokrete u nadi da će njezin partner napokon shvatiti što mu želi poručiti.

"Iris konstantno ponavlja jednu te istu radnju i to se vrti i vrti", komentirao je Daniel, koji je na kraju ipak odlučio odustati.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 pantomima iris daniel
Večera za 5

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