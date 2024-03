Iva je spremna za goste, njih oduševila teletina na popisu sastojaka: 'Nećemo ostati gladni!'

"Pratim influencere koji se bave kuharstvom, slasticama, to najviše volim pripremati. Kao kuharica sam dobra, moja djeca jedu sve što ja skuham, druga također, po njima se to najbolje poznaje. Na 'Večeru za 5' me nagovorila moja šogorica, predložila mi je da bih mogla ići, a ja sam pristala", kroz smijeh je dodala Iva.

Svoju večeru odlučila je spraviti od sastojaka kao što su krumpir, rikola, teletina, mrkva, crveni luk, cimet i slatko vrhnje. "Najest ćemo se, modificirao bih na krumpir i teletinu pa da toga bude više", kroz smijeh je komentirao Andrej. "Teletina znači da nećemo ostati gladni", dodala je Željka. "Domaćica se potrudila, rikola, crveni luk, mrkva, sve to ide", zaključila je Darinka.