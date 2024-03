Iva skoro ostala gladna: 'Nisam vidio koliko možeš pojesti, no koliko možeš pričati...'

Domaćica Darinka Đuran je posljednja ovotjedna kandidatkinja 'Večeru za 5' , a za sam kraj svoje večere i tjedna je napravila Zagrebačke kremšnite naziva 'Slatko u četiri boje'.

Kume Iva i Željka su se složile kako je desert bio lijepo napravljen i poslužen. ''Bile su ukusne i kremaste... Još te lisnate šnite – jako ukusno'', komentirala je Željka, a Iva je dodala kako je zbilja sladak.

Iva je tijekom deserta odlučila ispričati se Andreju. ''Želim se javno ispričati Andreju za sve moje ružne riječi upućene na izjavama ili uživo. Da znaš odmah da te zbilja volim i cijenim, no željela sam da bude sve malo atraktivnije'', rekla je Iva. ''Dakle, u izjavama si me oderala?'', upitao je Andrej. ''Mislim da je Iva iskrena cura, što na umu to na drumu... Nije trebala, ali sad me zanima što je to bilo, za što je upućena isprika. Nadam se da me nije razapinjala'', dodao je.

Iva je napomenula kako je Andrej divna osoba, bez obzira na to što voli podbadati. ''Iza kamera je sasvim jedna druga osoba'', rekla je Iva i dodala kako je osjetila potrebu da mu se ispriča. ''Bila sam malo previše bezobrazna prema njemu, a on to nije zaslužio'', objasnila je.