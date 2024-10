Ivan pobijedio u 'Večeri za 5', a onda otkrio: 'Ne osjećam se najbolje jer sam pred proglašenje doznao da je tu bilo kalkulacija!'

Pripravu večere započeo je 'Riječkim predjelom'. "Ne znam te riječke jelovnike, ne znam, ne preferiram i ne radim ih", komentirao je Ivan. "Dagnje na buzaru bi mogle biti", dodala je, pak, Ivana. Uskoro je Marin otkrio da će raditi lignje i krumpir na salatu, a potom se okrenuo 'Zdravom desertu'. "Palenta možda ipak bude u desertu", komentirao je Ivan. Otkrio je Marin uskoro da će poslužiti zdravi desert. 'More na tanjuru' posljednje je jelo kojeg se Marin prihvatio. Za glavno jelo poslužio je domaćin dagnje i palentu.

Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5' odnio je Ivan Turković ! "Pobijedio sam, no ne osjećam se najbolje jer sam pred proglašenje doznao da je tu bilo kalkulacija. Zadovoljan sam pobjedom, ispeći ću janjca kojeg sam obećao, a nagradu ću podijeliti s dijelom ekipe. Skužio sam da je bilo dosta niskih ocjena, nitko nije zaslužio ocjenu manju od osam", zaključio je Ivan.

Marin se bacio potom na doček gostiju, dočekao ih je uz piće dobrodošlice i iznenađenje - uz glazbu uživo, ekipa je nazdravila za ukusnu večeru. "Iznenađenje je bilo top topova, odlično", komentirao je Ivan i potom nazdravio travaricom. Isto je napravila i Ivana, pohvalivši rakiju.

Stigle su potom lignje kao predjelo. "Izgled se svidio, jako lijepo je to napravio", komentirala je Suzana. "Bio je klasičan izgled predjela", dodala je Ivana. Uskoro je Ivana našla i dlaku u predjelu, no nije htjela ništa reći. "Volim ovakve salate, lignje, jedino sam makla masline sa strane", zaključila je Leonela o predjelu.

Glavno jelo je stiglo iduće - dagnje na buzaru s palentom. "Nije bilo praktično", komentirala je Ivana o glavnom jelu. "Izgled glavnog jela me nije baš oduševio", dodao je Ivan, koji je prvi put u životu probao dagnje. "Par puta sam vadio, mogao bih i cijelu zdjelu pojesti", dodao je kasnije. Leonela je jela palentu, no dagnje ne. "Probala sam samo palentu, dagnje ne volim, ne mogu ih ni probati, odbija me, nažalost, probala sam palentu i za drugo ne mogu ništa reći", zaključila je Leonela. Suzana je, također, jela samo palentu, a dagnje je izbjegla.