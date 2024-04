Ivana jasno protukandidatima: 'Ako vam se ne svidi, malo me poštedite'

Šibenski tjedan 'Večere za 5' je otvorila pomoćna kuharica Ivana Brnadić, a za predjelo je pripremila domaći pršut i sir sa slanom pitom naziva 'Boje jeseni'. Na početku večere je poručila koliko je iznenađena muškom ekipom te da joj ne zamjeraju ako im se ne svidi hrana. ''Nadam se da će vam se svidjeti, a ako vam se ne svidi malo me poštedite'', rekla je te nasmijala protukandidate.

''Pršut je bio preslan, a ovo što je ona ispekla mi nije odgovaralo'', komentirao je Milorad zvan Casper, a pohvalio je domaćicu kako uopće ne izgleda umorno. ''Pršut i sir su ono što ja inače volim tako da mi je to dobro došlo, no meni je nedostajalo kruha, a nisam ljubitelj pita... Tako da mi se to nije uklopilo, nisam bio oduševljen s tim, no sasvim uredu'', komentirao je Florijan.