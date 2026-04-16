Večera za 5

Ivana nastavila niz i osvojila maksimalnih 40 bodova: 'Bilo je baš kako treba'

Četvrti dan zagorskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu je kuhala voditeljica trgovine Ivana. Kao i Biserka, Đurđica i Ivan koji su već kuhali, Ivana je osvojila maksimalnih 40 bodova.

16.04.2026 19:00

Pripremu večere započela je glavnim jelom naziva 'Dvoriščne potrčkalo', pečenom racom, to jest, patkom s mlincima, restanim krumpirom i salatom. Slijedila je priprema deserta 'Sfrkana zrolana', punjene palačinke sa sirom u dvije verzije, slanoj i slatkoj, a Biserka je ispravno pretpostavila da će Ivana upravo to pripremiti za desert. Predjelo 'Šumska vila' iza naziva skrivalo je fritaju s vrganjima, što su neke gošće ispravno pretpostavile.

Večera za 5 kod Ivane, Divlje pčele
Večera za 5 kod Ivane, Divlje pčele FOTO: RTL

Gosti su stigli domaćici odlično raspoloženi, a ekipa se ovaj put odmah smjestila za stol gdje su prije predjela nazdravili prigodnim aperitivom. Domaćica je poslužila predjelo uz koje je poslužila i grah salatu. Danici se predjelo nije svidjelo jer ne voli vrganje pa je jela grah salatu, ali ostali gosti su bili i više nego zadovoljni. Okus predjela bio je iznenađujuće dobar", rekla je Đurđica, a Biserka čak uzela još koliko joj je bilo ukusno.

Večera za 5 kod Ivane, Divlje pčele FOTO: RTL
Večera za 5 kod Ivane, Divlje pčele FOTO: RTL

Raca s mlincima svidjela se svima. Izgled je bio baš fantastičan", rekao je Ivan, a okus se gostima svidio još i više nego izgled. Super je bilo, tako mora biti slana, fenomenalna, mekana je i reš pečena, kako i treba biti", zadovoljna je bila Biserka.

Večera za 5 kod Ivane, Divlje pčele FOTO: RTL
Večera za 5 kod Ivane, Divlje pčele FOTO: RTL

Ni desert nije razočarao, a gosti su cijenili i to da je napravila i slatku i slanu varijantu. Ukusne su bile palačinke", rekla je Danica, gošća uvijek skromna na riječima, ali široke ruke kad stigne vrijeme za ocjenjivanje.

Večera za 5 kod Ivane, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon večere domaćica je podijelila gostima poklone, a zatim je ekipi harmoniku zasvirao i zapjevao dječak Filip. Suze su mi išle i tresla sam se kad sam ga čula. Volim muziku i za muziku bih sve novce dala", rekla je Danica, a Đurđica dodala kako je Filip jako talentiran i kako će sigurno daleko dogurati.

Večera za 5 kod Ivane, Divlje pčele FOTO: RTL

Gosti, zadovoljni večerom, domaćicu su nagradili s maksimalnih 40 bodova. Sve je bilo super od dekoracije do jela, fantazija. Još je pogodila s vrganjima, ma - nemamo o čemu pričati", zaključio je Ivan.

Večera za 5 kod Ivane, Divlje pčele FOTO: RTL

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

