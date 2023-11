Ivana o Zlatkovoj večeri: 'Promijenila bih samo da traje dulje'

Za kraj vesele večere domaćin Zlatko je gostima poklonio liker i čokoladu. ''Boca je ručno oslikana ružama, baš je slatko'', komentirale su Ivana i Marina. ''Svaki poklon koji je od srca je prekrasan bez obzira kako izgleda'', rekla je Vesna. Posljednje Zlatkovo iznenađenje je bio njegov kum sa svojim bendom. ''Oni će nas malo uveseliti. On me potaknuo na prijavu u 'Večeru za 5' te mu zato vraćam istom mjerom'', priznao je Zlatko, a Marina komentirala da to tako funkcionira.

Siniša je pohvalio tamburaše, a Marina je oduševljena cjelokupnom večerom. ''Domaćin je ispunio sva moguća očekivanja'', komentirala je oduševljeno Marina, a Ivana je priznala: ''Promijenila bih samo da traje dulje''.

