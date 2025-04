Ivana predstavila sastojke, Mislav odmah reagirao: 'Bijeli kruh je nešto najgroznije na svijetu, ne smijemo to jesti!'

Na 'Večeru za 5' nagovorio ju je suprug! "Rekao je da će me on prijaviti ako se ne prijavim ja sama - i evo me. Gosti mogu očekivati ukusnu hranu, neću biti zlobna niti zločesta i stroga, gledat ću i ponašanje domaćina tijekom večeri", dodala je o sebi Ivana.

Večeru će Ivana spraviti od kiselih krastavaca, telećeg buta, bijelog kruha, peršina, bijelog vina, voćnog jogurta i jaja. "Teleći but pripremam na saft i fino mi je", komentirala je sastojke Biljana. "Bijeli kruh - no, no, nešto najgroznije što postoji na svijetu i to ne smijemo jesti. Od tog se deblja", dodao je Mislav. "Bijelo vino mi je u redu, to će sve biti u redu", zaključio je Karel.

