Ivana priredila bogatu večeru, no strogi Marin dao joj je svega šest bodova: 'U predjelu je falio kopar, u glavnom jelu sol, meso je bilo tvrdo'

Ivana Mataija ugostila je protukandidate prvog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je 32 boda - Suzana i Leonela udijelile su joj devetke, a Ivan je zbog presuhog lungića dao osmicu. Svega šest bodova Ivani je dao Marin, kojem je u predjelu falio kopar, u glavnom jelu sol, a i meso mu je bilo tvrdo

Pripravu večere Ivana je započela desertom nazvanim 'Bonaca'. "Bonaca, tu bi mogla ići krema i banana", komentirala je Leonela. "Banana-split, sa šlagom, a može se napraviti i nekakav smoothie", dodao je Marin. Možda će biti čokolada i banana u kombinaciji. To bi moglo biti fino, zaključila je Suzana. Uskoro je Ivana otkrila da radi ledeni vjetar - jedan od najpopularnijih kolača u 'Večeri za 5'. Nakon deserta prihvatila se Ivana 'Grčkog neverina'. Predjelo je intrigiralo ekipu. "Možda je to neko grčko tradicionalno jelo", otkrio je Marin. "Možda grčki sir i neki prilog usto", dodala je Suzana. Ivan se nadao jogurtu i banani. No, Ivana je spravila pohane paprike s tzatziki umakom. Za kraj, Ivana je spravila 'Lungomare'. "Ovo bi me vuklo na nekakvu ribu, školjke", komentirao je Marin. "Lungić, vjerojatno punjen s kiselim krastavcima i feta sirom", zaključio je, pak, Ivan. Domaćica je uskoro otkrila da će ekipi za glavno jelo poslužiti punjenog lungića s kuhanim krumpirom.