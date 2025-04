Ivana priredila obilnu večeru, Mislav zbog keto dijete jeo jako malo! Domaćici zamjerili : 'Bilo je previše'

Pripravu večere Ivana je započela glavnim jelom nazvanim 'Meko i fino' - umak s teletinom i štrucom od kruha. "Naziv je lijep, malo sugestivan, odmah mi je napamet pala teletina, trebala je to bolje sakriti", komentirao je Mislav. "Mogao bi to biti teleći but i bijeli kruh", dodala je Biljana. Uslijedila je priprava predjela 'Vesela porcija'. "To bi mogla biti nekakva hladna platica, možda ima sira s peršinom, nekakvim umakom sa strane", pretpostavio je Mislav. "To će biti nešto s vinom, što može biti veselo osim vina", dodao je Karel. Uskoro je Ivana otkrila da će poslužiti košarice od lisnatog tijesta s domaćim tartarom, prženi sir i slanu tortu.

Ivana je za kraj odlučila spraviti desert naziva 'Labuđe jezero'. "Odmah mi je tu Čajkovski, to bi mogla biti ugljikohidratna bomba", pretpostavio je Mislav. "Mislim da će to biti iznenađujuće dobro", zaključila je Snežana! Uskoro je domaćica otkrila da za desert priprema princes krafne.

Nakon što je večeru za ekipu pripremila, Ivana se okrenula pripremi za dolazak gostiju, a gosti su se za to vrijeme upoznali u kombiju. Biljana i Mislav uskoro su se prepoznali jer su susjedi, a onda im se pridružila i Snežana. Biljana, Snežana i Mislav su susjedi, a za kraj im se putem predstavio i Karel, koji je odmah ekipi dao do znanja da želi pobijediti!