Ivana se potrudila, no zbog deserta je dobila najmanje ovotjednih bodova! 'Prezentacija nije bila na maksimalnom nivou...'

A upravo spornim desertom Ivana je započela pripravu večere. Zvijezda 'Bijelog užitka' bio je kokos, a to su pretpostavili i protukandidati pred koje je Ivana za kraj večere odlučila poslužiti tortu od kokosa i badema. Nakon deserta, domaćica se okrenula pripravu predjela - 'Zelene smazalice'. "To bi moglo biti povrće, možda avokado", zapitala se Dunja. Dečki su, pak, ocijenili da se radi o špinatu. Popečci od tikvica, špinata, mladog luka i češnjaka jelo su kojim je Ivana odlučila otvoriti svoju večeru. 'Šareni vrtuljak' je, pak, ekipu dočekao za glavno jelo. "Asocira me na razne vrste povrća u kombinaciji s puretinom", prognozirala je Dunja, a složili su se i dečki.