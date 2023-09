Ivanu i zaručnika spojila PVC stolarija, a krivi su njezini roditelji i prijateljica!

Ivana je otkrila da je upoznala svog zaručnika kod svoje kuće. "On je monter PVC stolarije. Moji roditelji su mijenjali stolariju na kući nakon sto godina. Da sam znala da će mi biti tako dobro s njim, prije bih ih natjerala da mijenjaju stolariju", našalila se.

Marko je upoznao svoju suprugu na crkvenoj procesiji, a Zdravko je rekao da je to pitanje delikatno. "Mislite li na prvu ili drugu ženu?", pitao je.

Ivana je ispričala da je njezin zaručnik montirao stolariju kod njezine prijateljice, a ona je tražila sretnog dobitnika. "Zove ona mene i kaže: 'Našla sam ti frajera. Montirao je stolariju kod nas'", prisjetila se.

Marija je komentirala da Ivanin dečko mora biti duhovit jer inače ne bi bila s njim. "Ona je sva puna šale i humora", ispričala je. Zdravko je komentirao da je Ivanu zaručnik možda privukao upravo time čime se bavi jer je radila na svojoj kući.

Ivana je otkrila da jako dugo poznaje tetka svog zaručnika i da je njega nazvala te pitala za montažu stolarije. "Pitao me treba li mi kontakt. Rekla sam: 'Ne treba mi kontakt. Pošalji mi sliku čisto da vidim'. Naravno, to se meni svidjelo i moja sad buduća kuma kaže: 'Dodaj ga na društvenim mrežama'. Inače, ja stvarno nikog ne dodajem. I ja njega dodam i on mene prihvati i tako je to započelo", ispričala je.

