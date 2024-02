Alma ima tragičnu ljubavnu priču: 'Nakon šest mjeseci našeg braka otkrili su mu bolest'

Naime, Almi je zbog teške bolesti preminuo suprug. ''9.12. ove godine će biti dvije godine da sam, nažalost, udovica'', rekla je Alma. ''Moj muž i ja nismo dugo bili u braku. 29.6.2019. smo se vjenčali i nakon šest mjeseci našeg braka smo otkrili njegovu gnjusnu bolest – tumor na mozgu... Od tada je krenula borba. Bilo je jako teško: prvo prihvatiti takvu bolest i općenito, bio je mlad. Borili smo se, bilo mi je jako teško, ali nisam ja odustala i nisam odustala da on odustane jer sam iznimno pozitivna osoba – stalno sam ga dizala. Nisam bila sama, obitelj je bila uz nas. Opet smo putovali, izlazili smo, družili se – nismo se zatvarali, koliko puta je on htio da se malo zatvorimo i sve, no ja nisam dala. Rekla sam da živimo kako je, iz dana u dan, da se borimo i to je to'', ispričala je Alma u suzama.

Prva ovotjedna kandidatkinja Dora je Almina prijateljica te je otkrila kako je poznavala Alminog pokojnog supruga. ''Bio je super, lijepo su se nadopunjavali, ali mislim da je Alma osoba koja si je posložila da je sretna što je imala priliku provest jedan dio života s njim. Mislim da ako si itko može tako posložiti, da izvuče nešto lijepo iz ovoga, je to Alma'', ispričala je Dora.

''Prihvatila sam. Od prvoga sam dana znala da on neće dugo živjeti, ali opet nisam rekla: Ah, gotov je. Stvarno smo išli i privatno tražili pomoć i koristili svakojake stvari da bi on opstao i to je to, eto'', objasnila je Alma.

''Alma se sa gubitkom voljene osobe nosi jako jako dobro i stvarno čestitke joj na tome kako ona ide dalje u životu'', priznala je Tatjana.

Alma je otkrila kako joj je sada situacija u ljubavnom planu zanimljiva. ''Ja ću samo to komentirati – da je iznimno zanimljiva. To je to, neću puno ulaziti u to'', otkrila je kroz osmijeh Alma. ''Ajde neću vam tajiti, pomirila sam se sa ocem moje kćerke. Pokušati ćemo ponovno još jedan put – ako da da, ako ne ne'', ispričala je veselo Alma.

Tatjana smatra kako ipak, nakon takve situacije, nije lako pronaći novu ljubav, no Almina prijateljica Dora je optimistična. ''Ljubav je svuda oko nas, a ako netko to dobro zna – to je naša Alma'', zaključila je Dora.

'Večeru za 5' gledajte po ponedjeljka do petka od 17.45 sati na RTL-u, a ako želite 24 sata ranije doznati tko je napravio bolju večeru - omiljeni kulinarski show pogledajte na platformi Voyo!