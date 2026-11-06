Izjednačenje na vrhu tablice: Kandidati birali riječku pobjednicu između Mirjane i Amele!

Na vrhu su tako s maksimalnim brojem bodova ostale upravo Mirjana i Amela, a na ostalim kandidatima bilo je da donesu svoju odluku o pobjednici. Nakon kratkog vijećanja, odluka je bila jednoglasna – Amela odnosi glavnu nagradu od 1000 eura!

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Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' kuhalo se u Rijeci i okolici, a osim dobre atmosfere, puno smijeha i maštovitih recepata, večere su obilježile i vrlo visoke ocjene! Tjedan je otvorila Karmelija s 36 bodova, Mirjana je u utorak osvojila maksimalnih 40, simpatični Alen zaradio je 37, a Mirjani se na vrhu s 40 bodova jučer pridružila i Amela. Danas je kuhala poduzetnica Pegi iz Viškova koja je imala težak, no ne i nemoguć zadatak! Domaćica je priznala kako ima tremu jer želi da njezini dragi gosti na kraju večeri budu siti i zadovoljni.

icon-expand icon-close icon-close Pegi, Večera za 5 FOTO: RTL

Pegi je za predjelo odabrala 'Tris', a čine ga salata od hobotnice, tartar od dimljenog lososa s avokadom i kremasti sirni namaz, uz dodatak prepečenog kruha. Za glavno jelo poslužen je brancin s povrćem, pečen u škartocu. Desert, koji je zaokružio cijelu priču, bila je pita od limete, a poslužen je i šampanjac. Pegine male susjede gostima su donijele ručno rađene poklone, što ih je posebno raznježil, a zatim su za stolom zaigrali i zabavnu igru. Usklađeni okusi, vesela atmosfera i ljubazna domaćica oduševili su goste. Amela, Karmelija i Alen dali su joj čiste desetke, dok je jedinu zamjerku našla Mirjana. Za večeru stotka, predivno, fantazija... Ali imala si pomoć majke i muža, zbog toga sam dala devetku", kazala je.

icon-expand Amela, Večera za 5 FOTO: RTL

Na vrhu su tako s maksimalnim brojem bodova ostale upravo Mirjana i Amela, a na ostalim kandidatima bilo je da donesu svoju odluku o pobjednici. Nakon kratkog vijećanja, odluka je bila jednoglasna – Amela odnosi glavnu nagradu od 1000 eura! Amela je nove prijatelje na svojoj večeri ostavila bez teksta nesvakidašnjim jelima inspiriranima Alpama i Austrijom te zabavnom glazbenom igrom, nakon koje ih je sve pozvala na izlet u Beč. Jako sam sretna! Osjećam se fenomenalno! Moja nagrada kompletno ide udruzi za zaštitu životinja u Rijeci. Sav taj doprinos ja ću još jednom poduplati od svoje plaće!" otkrila je s velikim smiješkom na licu pobjednica.

'Večera za 5' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo!