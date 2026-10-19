Iznenađenje u 'Večeri za 5'! Katarina i Daniel otkrili da su supružnici: 'Došli smo saznati tko bolje kuha'

Na prvoj večeri zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' natjecatelje je dočekalo neočekivano otkriće. Katarina i Daniel priznali su da su supružnici, a njihov dolazak u show ima i poseban cilj – jednom zauvijek saznati tko od njih bolje kuha!

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Prva večera zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' donijela je zanimljivo iznenađenje za natjecatelje. Naime, tijekom upoznavanja kod domaćice Maje otkriveno je da se dvoje ovotjednih kandidata itekako dobro poznaje, i to zato što su u braku! Svi su se natjecatelji već okupili kod Maje kada je na vrata pozvonio posljednji gost, Daniel. Nakon što je ušao u stan, krenuo se redom upoznavati s ostalim kandidatima, no kada je stigao do Katarine, uslijedilo je neočekivano otkriće.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Daniel, Večera za 5 FOTO: RTL

"Tebe znam! Ovo je moja supruga Katarina, ako niste znali", rekao je Daniel i tako ostalim kandidatima otkrio njihov odnos. Potom je sjeo pokraj jedinog preostalog muškog kandidata, dok je Katarina kroz smijeh komentirala: "Ovaj tjedan ne sjedimo jedno kraj drugog." Katarina je zatim objasnila zašto su se ona i suprug odlučili zajedno prijaviti u 'Večeru za 5'. "Mi smo odlučili doći i saznati tko bolje kuha. Da nam ljudi koji nas ne znaju kažu pravu odluku", poručila je.

icon-expand Katarina, Daniel, Večera za 5 FOTO: RTL