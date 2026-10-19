Iznenađenje u 'Večeri za 5'! Katarina i Daniel otkrili da su supružnici: 'Došli smo saznati tko bolje kuha'

Prva večera zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' donijela je zanimljivo iznenađenje za natjecatelje. Naime, tijekom upoznavanja kod domaćice Maje otkriveno je da se dvoje ovotjednih kandidata itekako dobro poznaje, i to zato što su u braku!
Svi su se natjecatelji već okupili kod Maje kada je na vrata pozvonio posljednji gost, Daniel. Nakon što je ušao u stan, krenuo se redom upoznavati s ostalim kandidatima, no kada je stigao do Katarine, uslijedilo je neočekivano otkriće.
"Tebe znam! Ovo je moja supruga Katarina, ako niste znali", rekao je Daniel i tako ostalim kandidatima otkrio njihov odnos. Potom je sjeo pokraj jedinog preostalog muškog kandidata, dok je Katarina kroz smijeh komentirala: "Ovaj tjedan ne sjedimo jedno kraj drugog."
Katarina je zatim objasnila zašto su se ona i suprug odlučili zajedno prijaviti u 'Večeru za 5'. "Mi smo odlučili doći i saznati tko bolje kuha. Da nam ljudi koji nas ne znaju kažu pravu odluku", poručila je.
Tako će ovaj zagrebački tjedan, osim uobičajenog natjecanja u kulinarskim vještinama, donijeti i zanimljiv dvoboj između supružnika. Hoće li se boljim kuharom pokazati Katarina ili Daniel?
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.