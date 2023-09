Zoran razgalio ekipu pa se izjednačio s Barbarom: 'Bilo je super, ali svega previše!'

Odličan Zoranov doček nastavio se i posluživanjem predjela. "Podsjetilo me na Zorana, nešto lijepo i normalno. Okus je bio veseo, osjetile su se razlike u njemu, osjetili su se pinjoli, tikvice, rajčice", komentirala je Barbara predjelo. "Pašta mu je bila odlična, super", dodala je Manuela. "Previše tjestenine, bilo je to ukusno, no premalo začinjeno. Pojela sam pola jer sam morala ostaviti prostora za glavno jelo", zaključila je Sabina.

Za kraj - stigao je istoimeni desert. "Izgledao je sočno, svježe, ukusno, no bilo ga je previše. Nakon toliko hrane - previše", požalila se Sabina. Obilnom desertu unatoč, atmosfera je i za desertom bila odlična, a Manuela je povela i pjesmu. "Okus je bio dobar i meni se to svidjelo", zaključio je o desertu na kraju Stjepan.

Bodovi su pokazali da je ekipa zaista uživala. Desetku je Zoranu udijelila Manuela, a složio se i Stjepan. "Deset plus plus, sve je bilo ok, hrana super, to je najbolja ocjena dosad", zaključio je. Oduševljena Barbara Zoranu je dala devet bodova. "Sve je bilo genijalno, osim deserta koji je bio suh i težak", objasnila je. Sabina je, pak, Zoranu udijelila sedam bodova. "Bilo je sve super, samo je bilo prezasitno, bilo je svega previše".

