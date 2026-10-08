'Ja sam lola prava slavonska!' Domaćin Dalibor se rasplesao i raspjevao u 'Večeri za 5'

Dalibor Talafuk nije skrivao koliko voli slavonsku pjesmu, ples i folklor, a svojim je gostima u 'Večeri za 5' priredio veselo iznenađenje uz tamburaše. Dok su svi uživali u glazbi, domaćin je posebno srčano zapjevao i zaplesao te pokazao da je folklor zauvijek ostao dio njegova života

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Domaćin četvrtog dana slavonskog tjedna 'Večere za 5', građevinski poduzetnik Dalibor Talafuk (45) iz Valpova, tijekom emisije više je puta istaknuo koliko voli glazbu i ples. Otkrio je i da se nekada bavio folklorom, na što ga vežu posebno lijepe uspomene.

icon-expand icon-close icon-close Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

"Jako lijepo životno iskustvo. Žao mi je što je to prestalo. Malo kile, malo godine. Ali i dan-danas kad je dobra glazba, volim zaplesati i zapjevati. To zauvijek ostaje u srcu. Mogu i sad ako hoćete. Samo mi treba neka snaša", našalio se Dalibor. S obzirom na njegovu ljubav prema glazbi i plesu, nije bilo veliko iznenađenje što je svojim gostima pripremio pravu slavonsku atmosferu uz živu glazbu. Jer što je Slavonija bez tamburice?

icon-expand Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL