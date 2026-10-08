'Ja sam lola prava slavonska!' Domaćin Dalibor se rasplesao i raspjevao u 'Večeri za 5'

Domaćin četvrtog dana slavonskog tjedna 'Večere za 5', građevinski poduzetnik Dalibor Talafuk (45) iz Valpova, tijekom emisije više je puta istaknuo koliko voli glazbu i ples. Otkrio je i da se nekada bavio folklorom, na što ga vežu posebno lijepe uspomene.
"Jako lijepo životno iskustvo. Žao mi je što je to prestalo. Malo kile, malo godine. Ali i dan-danas kad je dobra glazba, volim zaplesati i zapjevati. To zauvijek ostaje u srcu. Mogu i sad ako hoćete. Samo mi treba neka snaša", našalio se Dalibor.
S obzirom na njegovu ljubav prema glazbi i plesu, nije bilo veliko iznenađenje što je svojim gostima pripremio pravu slavonsku atmosferu uz živu glazbu. Jer što je Slavonija bez tamburice?
"Ovo iznenađenje totalno neočekivano", ironično je poručio Sandro, koji je očito i sam očekivao da će Dalibor svoju večeru začiniti tamburašima.
Glazba je razveselila sve okupljene, no upravo je domaćin bio najraspjevaniji i najrasplesaniji. Dalibor je iz sveg glasa pjevao i srčano plesao, pokazavši da ljubav prema folkloru i slavonskoj pjesmi nije nestala s godinama.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.