Jadranka osvojila svega 30 bodova, ekipa imala niz kritika: 'Nije mi sjelo'

Uskoro je Jadranka prigodnim aperitivom dočekala protukandidate, koji su jedva dočekali još jedno druženje. Sanja se posebno veselila prasetini, a složio se s njom i ostatak ekipe. No, prije blagovanja - aperitivi! Domaćica je ekipi ponudila rum i višnjevac. "Bila je malo zbunjena, no sve u svemu - ok je bila Jadranka", ocijenila je Sanja domaćicu. "Što se tiče aperitiva, ja sam pila višnjevac. Okus je bio ok, samo je višnjevac bio topao pa mi nije bio pitak", zaključila je Ivana.

Miješane delicije stigle su potom na stol, u kombinaciji s langošicama. "Ne možeš pogriješiti s narescima, čisto ok", komentirao je Dejan. "Bilo je malo nabacano previše, ako su to već naše slavonske delicije, očekivala sam da će biti tanje narezano i bolje dekorirano. Langošice su bile savršene, fine, nisu bile masne, taman", dodala je, pak, Sanja.