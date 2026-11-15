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Večera za 5

Jaffa torta Željkice iz 'Večere za 5' osvaja sve: Donosimo recept za ovaj slasni desert

Željkica iz 'Večere za 5' podijelila je svoj recept za jaffa tortu

RTL.hr
15.11.2026 08:00

Sastojci:

Podloga

Jedan veći paket jaffa keksa

 

Žuta krema

3 pudinga od vanilije

1l fante

6 žlica šećera

Željkica, Večera za 5
Željkica, Večera za 5 FOTO: RTL

Bijela krema 

0,5l mlijeka

6 žlica oštrog brašna,

7 žlica šećera,

2 vanilije šećera

15dkg margarina


Glazura

10 dkg čokolada za kuhanje

10 dkg margarina za preljev


Priprema:

U okrugli kalup posložiti jaffa kekse. Preporučujem prvo složiti bijelu kremu koja se treba ohladiti. Na kekse ide žuta krema koja je vruća kako bi spojila kekse i omekšala. Staviti u hladnjak i onda završiti bijelu kremu u koju stavljamo margarin i miksati dok se ne ujednači i dobije glatka krema. Na žutu kremu stavljamo bijelu i glazuru od čokolade. To bi bilo to...u slast!

Desert Djeca vole slatko
Desert Djeca vole slatko FOTO: RTL


Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!

Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448.

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Večera za 5

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