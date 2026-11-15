Jaffa torta Željkice iz 'Večere za 5' osvaja sve: Donosimo recept za ovaj slasni desert

Sastojci:
Podloga
Jedan veći paket jaffa keksa
Žuta krema
3 pudinga od vanilije
1l fante
6 žlica šećera
Bijela krema
0,5l mlijeka
6 žlica oštrog brašna,
7 žlica šećera,
2 vanilije šećera
15dkg margarina
Glazura
10 dkg čokolada za kuhanje
10 dkg margarina za preljev
Priprema:
U okrugli kalup posložiti jaffa kekse. Preporučujem prvo složiti bijelu kremu koja se treba ohladiti. Na kekse ide žuta krema koja je vruća kako bi spojila kekse i omekšala. Staviti u hladnjak i onda završiti bijelu kremu u koju stavljamo margarin i miksati dok se ne ujednači i dobije glatka krema. Na žutu kremu stavljamo bijelu i glazuru od čokolade. To bi bilo to...u slast!
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