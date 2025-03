Janu nismo dugo vidjeli, a sad kuha u 'Večeri za 5'! Za RTL.hr progovorila o svom braku: 'Uvijek se dogovorimo, nema svađa'

"Nije me time iznenadio. On ima takve ideje, a nisam mu to iznenađenje ni zamjerila", rekla je Jana kroz smijeh. Istaknula je da joj kuhanje dobro ide.

"Kuham sve jer ipak imam troje djece. Volim pripremati saftove ili kako mi to zovemo u Češkoj omačka. Kuham i razna češka jela. Djeca su prigrlila ta jela i navikla su na njih. Suprug je isto navikao, iako je bio malo skeptičan na početku, a kasnije je komentirao kako je sve dobro", ispričala je Jana.

Priznala je da razmišlja o nagradi u 'Večeri za 5'. "Ne računam na pobjedu", rekla je skromno. Smatra da joj je mala prednost što je već bila pred kamerama zahvaljujući 'Superparu'. "Unatoč tome sam imala tremu jer dugo nisam bila pred kamerama. Godine su prošle od 'Superpara'. Prvi dan je najteže pred kamerama, a onda ide sve lakše", objasnila je.