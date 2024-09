Javljaju li se to male trzavice između kandidatkinja? 'Previše priča, a ono je bilo potpuno nepotrebno'

Na večeri druge ovotjedne kandidatkinje 'Večere za 5' Marije Mandalene Eterović bila je vesela atmosfera, a nju je većinom održavala jučerašnja domaćica Gordana koja je komentirala kako Vinko večeras ne priča dovoljno. ''Ne volim pričati dok jedem'', priznao je.

''Ovo je emisija gdje se jede i priča pa ne moram Vam ja to objašnjavati'', komentirala je Gordana. ''Netko se mora čut, mučite svi pa mora čovjek nešto govoriti'', dodala je, a Monika je komentirala kako ne mogu od nje doći do riječi. Gordana se našalila i kako će ovih dana zamijeniti Vinkovu curu dok je ona u Zagrebu, a on na Braču, što je Vinka posebno nasmijalo.

Moniki baš i ne paše toliko pričanje. ''Gordana možda previše priča, imam osjećaj da nije dopuštala da se prirodno razvija taj tijek večeri i razgovora nego je stalno pokušavala biti prva u započinjanju tema i razgovora'', rekla je Monika, a Mate se našalio kako će joj za sutra staviti traku na usta.