Je li desert upropastio Leonardu večeru? Ana poručila: 'Jako sam razočarana'

Domaćin smatra kako je desert bio dobar, no protukandidati se ipak s time ne slažu. ''Po meni mu je desert dosta toga upropastio. Vjerojatno je i on sam svjestan toga'', komentirao je Robert. ''Poštujem što je Leo i sam priznao da deserte baš ne radi i da mu to ne ide'', dodao je Đuro.

Za kraj večere kandidati su zapjevali uz tamburaše. ''Domaćin se stvarno potrudio da nas lijepo ugosti, lijep ambijent, dekoracija. Sve super, moram pohvaliti'', komentirao je Robert, sve je potvrdio i Đuro. ''Mislim da je Lea pratila cijele večeri nervoza, trudio se i vjerojatno puno očekivao'', rekao je Danijel. ''Meni je žao što to moram reći, ali ukupan dojam cijele večere je bio jako razočaravajući jer sam jako vjerovala u našeg Leonarda. Pričajući i družeći se s njime jako sam mu vjerovala Iskreno sam jako razočarana'', komentirala je Ana.