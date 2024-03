Je li domaćin Goran trebao poslužiti dodatan prilog? 'Ne može svatko jesti samo grah za večeru'

Goran je primijetio kako dame samo meso grabe. ''Nitko neće grah...'', rekao je. ''Boje se da ne budu prve na listi'', našalio se domaćin.

Goranu se također nije svidjelo što si je svatko morao sam izvaditi hranu na tanjur. ''Trebao je svatko dobiti komad piletine, komad vratine, malo dodati boja i još neki prilog jer ne može svatko jesti grah za večeru'', objasnio je Goran, a ispričao je i anegdotu.

''Sad kada vidim taj grah: neki dan me pita baka koja ide po gradu hoću li da mi gata iz graha... Rekao sam da ne i da me pusti, da nemam vremena za to. Nemoj ti meni prosipati grah, dosta je meni u životu graha. Ona je bila toliko uporna da smo se na kraju morali posvađati'', ispričao je Goran.

Iva je priznala kako ne vjeruje u to nimalo. ''Što se tiče gatanja općenito iz kave, graha, bilo čega – nikad nisam, niti nikada neću vjerovati u to'', rekla je Iva, a s njome se složila i Željka. ''Svi si sami krojimo svoju sudbinu. Kako si složimo tako će nam biti'', objasnila je Željka.

''Meni je suprug ispričao priču kada je u ranim 20-ima išao polagati propise iz vozačkog ispita... Putem je sreo jednu bakicu u gradu koja ga je molila novac za lijekove, a on joj je odgovorio da se makne jer joj ne može dati, s obzirom na to da nema novaca ni za sebe. Ona mu je na to odgovorila da dao Bog da tamo gdje ide nikada sreće ne imao... On je 11 puta polagao propise...'', ispričala je Iva anegdotu.

''Osobno ne vjerujem u kletve, no imao sam prilike čuti razna iskustva o tome, no za sad još ne vjerujem'', rekao je domaćin.

