Je li nedovoljno sladak desert plus ili minus? Kako kome! 'Podigao mi je cijelu večeru'

''Wow, egzotika! Ja sam to i nagovijestila'', priznala je Renata domaćici. ''Menta mi se svidjela u dekoraciji kao ukras, no i okusom'', komentirala je Renata. ''Svaka čast! Osjeti se i mango i kokos – sve se osjeti'', pohvalio je Dominik Nanin desert. No, priznao je kako on ipak ne voli kokos, a usprkos tome se potrudio pojesti pola torte. Domaćica Nana je otkrila kako je u desertu kombinirala dva tipa keksa: mekši i manje mekši, a Dominik se našalio kako se točno osjeti na kojem dijelu torte je koji. Zanimljiva je činjenica kako je ova torta od sira nepečena i bez jaja.

Domaćica Nana Spadoni je za prvi desert ovotjedne 'Večere za 5' ' napravila kolač od sira, manga i kokosa naziva 'Koko-Loko' i dok je nekima bio plus što desert nije bio previše sladak, drugima je to bio minus. ''Po meni je nedostajalo šećera. Prevladavao je okus kokosa. Nije mi bilo dovoljno slatko za desert'', komentirao je Leon. ''Osjetilo se da je prirodniji'', dodao je. ''Desert mi je bio stvarno ukusan, podigao mi je cijelu večeru, pogotovo jer nije bio jako sladak'', priznala je Monika.

S obzirom na to da Nana pleše oko šipke, gosti su je pitali za više informacija. ''To mi je hobi, time se bavim iz gušta, a imala sam i neke nastupe'', rekla im je Nana. ''Nije lako, no s treningom se sve može'', dodala je. Monika je priznala kako je i nju zanimao taj ples. ''Dugo sam promatrala ples na šipci i htjela sam se time baviti u slobodno vrijeme. No, vidim da je jako teško. Treba imati puno snage za to'', komentirala je Monika.

''Čuje se ružno koža - jer bitan je taj kontakt kožom, ona te drži za šipku'', rekla je Nana, a priznala je kako često dobiva takva pitanja u vezi sa svojim hobijem. ''Navikla sam, no nije mi nužno najmilije, ali ljudi su znatiželjni pa ako mogu odgovorim na pitanje... Što ću?'', priznala je Nana.

Također, otkrila je kako zbog plesa na šipci stalno imaš modrice. ''Dok se ne navikneš na neki element, a opet i ako ga ne radiš neko vrijeme svejedno će ti doći plavica'', komentirala je Nana. ''Volim plavu oku, makar ispod oka'', našalio se Dominik koji je priznao kako mora nešto bubnuti kako ne bi bila neugodna tišina za stolom. ''Ne mogu ja to, ubije me u pojam kada svi šutimo i gledamo se. Neugodno mi je tako da ću radije reći neku glupost. Ta šutnja mi je čudna'', zaključio je Dominik.

