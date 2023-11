Je li veganstvo prehrana budućnosti? 'Mislim da je to nekako najzdravija varijanta prehrane'

Domaćin smatra kako je veganstvo prehrana budućnosti. ''Mislim da je to nekako najzdravija varijanta prehrane'', rekao je Matei, a s time se složila i Nikolina. ''No, ta budućnost neće doći kako brzo kako se mi nadamo'', dodala je. ''Mislim da postoji jako puno vegana kojima je to samo trend, no ne bi htio nikog osuđivati jer svatko najbolje zna za svoje tijelo što mu paše, a što ne'', objasnio je Matei. Sandy i Nikolina smatraju kako nisu vegani u trendu, već da je to njegova odluka za cijeli život. ''Ja sam bila veganka kad veganstvo još nije bilo u trendu'', otkrila je Nikolina. ''Trend je slijedio mene'', dodala je. Također, Matei smatra kako nedostaje veganskih restorana. ''Više nedostaje restorana s kvalitetnom i raznovrsnom ponudom'', komentirao je Matei.

