Jednoj kandidatkinji 'Večere za 5' priredili iznenađenje: Evo o čemu se radi

Prva večera novog tjedna popularnog kulinarskog showa "Večera za 5", održana u Lipiku, stigla je do svog vrhunca. Nakon što je domaćica Emilija goste provela kroz svoje predjelo i glavno jelo, večer je zaokružena desertom koji je potaknuo iskrena priznanja, iznenađenjem koje je izmamilo suze i ocjenama koje su varirale od pohvala do oštrih kritika.

"Kraljica rogača" i priznanje o ovisnosti

Za kraj večere, Emilija je poslužila desert naziva "Kraljica rogača", moderno izdanje štrukli s posebnim dodatkom - melasom od rogača koju je sama pripremila od plodova s otoka Visa. Priča iza deserta bila je jednako intrigantna kao i sam okus. Domaćica je otkrila da je desert namjerno blaži jer je bivša ovisnica o šećeru.

Večera za 5 FOTO: RTL

"U jednom danu znala sam pojesti tri čokolade od 300 grama i dvije i pol kile čokoladnog namaza", priznala je Emilija, dodavši kako ju je u tome morao zaustaviti vlastiti sin. U njezinoj priči odmah se prepoznala i slavljenica Sanela. "Totalno sam se prepoznala. Jako puno jedem slatko i čak me kriza uhvati, ruke mi se počnu tresti ako nemam nešto slatko u kući", podijelila je Sanela. Reakcije na desert bile su podijeljene. Dok je Franjo, umirovljeni ugostitelj, sve sastojke pomiješao u kašu, Manda je komentirala kako joj je nedostajalo šećera i kako joj se činilo da je desert "zbrda-zdola". Dražen, iako nije ljubitelj takvih slastica, pojeo je sve, što je bio dovoljan kompliment.

Rođendansko iznenađenje koje je dirnulo Sanelu

Taman kad su gosti pomislili da je večer gotova, uslijedio je najemotivniji trenutak. Emilija je otkrila da je "mala ptičica" došapnula kako jedna gošća slavi poseban dan. U dvorište je stigla rođendanska torta za Sanelu, koja je upravo na dan večere slavila 35. rođendan.

Sanela, Večera za 5 FOTO: RTL