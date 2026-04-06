Večera za 5

Jednoj kandidatkinji 'Večere za 5' priredili iznenađenje: Evo o čemu se radi

Saneli je bio rođendan, a ekipa 'Večere za 5' joj je pripredila iznenađenje

06.04.2026 18:50

Prva večera novog tjedna popularnog kulinarskog showa "Večera za 5", održana u Lipiku, stigla je do svog vrhunca. Nakon što je domaćica Emilija goste provela kroz svoje predjelo i glavno jelo, večer je zaokružena desertom koji je potaknuo iskrena priznanja, iznenađenjem koje je izmamilo suze i ocjenama koje su varirale od pohvala do oštrih kritika.

"Kraljica rogača" i priznanje o ovisnosti

Za kraj večere, Emilija je poslužila desert naziva "Kraljica rogača", moderno izdanje štrukli s posebnim dodatkom - melasom od rogača koju je sama pripremila od plodova s otoka Visa. Priča iza deserta bila je jednako intrigantna kao i sam okus. Domaćica je otkrila da je desert namjerno blaži jer je bivša ovisnica o šećeru.

FOTO: RTL

"U jednom danu znala sam pojesti tri čokolade od 300 grama i dvije i pol kile čokoladnog namaza", priznala je Emilija, dodavši kako ju je u tome morao zaustaviti vlastiti sin. U njezinoj priči odmah se prepoznala i slavljenica Sanela. "Totalno sam se prepoznala. Jako puno jedem slatko i čak me kriza uhvati, ruke mi se počnu tresti ako nemam nešto slatko u kući", podijelila je Sanela.

Reakcije na desert bile su podijeljene. Dok je Franjo, umirovljeni ugostitelj, sve sastojke pomiješao u kašu, Manda je komentirala kako joj je nedostajalo šećera i kako joj se činilo da je desert "zbrda-zdola". Dražen, iako nije ljubitelj takvih slastica, pojeo je sve, što je bio dovoljan kompliment.

Rođendansko iznenađenje koje je dirnulo Sanelu

Taman kad su gosti pomislili da je večer gotova, uslijedio je najemotivniji trenutak. Emilija je otkrila da je "mala ptičica" došapnula kako jedna gošća slavi poseban dan. U dvorište je stigla rođendanska torta za Sanelu, koja je upravo na dan večere slavila 35. rođendan.

FOTO: RTL

Iznenađenje je slavljenicu ganulo do suza. "Osjećala sam se baš posebno. Drugačije je kad ti iznenađenje naprave tvoji s kojima živiš, a drugačije ljudi koje si tek upoznao. To me baš onako, iskreno, uzdrmalo", rekla je emotivna Sanela nakon što je puhnula u svjećice i zaželjela želju. Uz pjesmu "Sretan ti rođendan", ostali kandidati poželjeli su joj sve najbolje, a Dražen je dodao i posebnu želju: da im njezina sutrašnja večera bude ukusna i slasna.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.40 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Moglo bi te zanimati

Damir nije uspio impresionirati goste svojom večerom: 'On se predstavio kao majstor, očekivao sam puno više od onog što sam dobio na tanjuru'

Danas kuha Damir Matušan: 'Mislim da će se pokazati u najboljem svjetlu, on nema baš treme'

Mlada Ivana pokazala se kao odlična domaćica i za večeru osvojila visokih 77 bodova: 'Odlično, odlično, odlično!'

Damir poslužio 'brkati' desert i bacio sumnju: 'Jesi ovo ti radio ili ti je netko pomogao?'

Najmlađa u 'Večeri za 5' i jedina žena ovoga tjedna: Ivana dečke oduševila s kreativnim predjelom

Za prste polizati: Donosimo recept za pincu od omiljene Zdenke Jakuš iz 'Večere za 5'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?