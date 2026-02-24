Jesmo li imali ljepši ambijent u 'Večeri za 5'? Pogledajte Natašinu vilu koja je goste ostavila bez daha

icon-close

Nakon što je Mahir u prvom tjednu popularnog kulinarskog showa 'Večera za 5' postavio ljestvicu visoko sa 70 bodova, red je došao na novu domaćicu, Natašu, koja je svoje goste odlučila ugostiti u, kako ju je sama nazvala, "svojoj maloj vili iznad Zagreba". Dok je završavala posljednje pripreme i s divljenjem gledala u besprijekorno postavljen stol, nije ni slutila da će već sam dolazak do njezina doma za goste biti prava avantura, a doček ispunjen iznenađenjima koja će ih oboriti s nogu.

Uspon vrijedan svakog koraka

Put do Natašina doma pokazao se kao pravi izazov. Goste je dočekao strmi brijeg, što je odmah izazvalo duhovite komentare. "Nadam se da će se isplatiti ova večera", komentirala je Lukrecija kroz smijeh, dok je drugi gost dodao: "Ako ništa, potrošit ćemo kalorije." Ipak, slutnje su bile pozitivne. Još prije dolaska, Lukrecija je imala viziju: "Ja Natašu vidim u nekoj obiteljskoj kući sa dvorištem i sanekim vrtom. Onako, izgleda mi kao neka žena koja bi se brinula o cvijeću."

Nataša, Večera za 5

Njezina se pretpostavka pokazala točnom. Prvi je stigao Mahir, pomalo zadihan, a domaćica ga je dočekala s osmijehom. Ubrzo su stigli i ostali, a uspon je postao glavna tema. "Znači samo da te ljubim. Nadam se da se nisi puno umorila", rekao je Petar, aludirajući na vlastiti napor pri dolasku. Ipak, čim su kročili u Natašino dvorište, umor je nestao, a zamijenilo ga je iskreno oduševljenje. "Sve je predivno, zaista lijepo uređeno. Vidi se da žena uživa. Cjelokupni dojam je fantastičan", zaključila je Lukrecija, diveći se ambijentu koji je odisao toplinom i pažnjom posvećenom svakom detalju.

Dobrodošlica s daškom prirode i srca

Gosti nisu stigli praznih ruku. Lukrecija je ugodno iznenadila Natašu buketom poljskog cvijeća koje je ubrala putem. "Nisam ništa donijela jer sam našla predivno cvijeće dok sam se šetala ovim brdom", objasnila je svoj simpatičan poklon. Petar je pak donio "malu sitnicu s Brača za osvježenje", što je Nataša popratila šalom: "Jesi ti to cijelu noć trčao?"

