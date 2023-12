Jesu li gibanica i štrudla isto? 'To je gibanica, tako je govorila vaša baka, a vi mladi kažete štrudle'

Domaćica Ankica je cijelu večer zabavljala i nasmijala ekipu. Uz glavno jelo je poslužila salatu te su je gosti pitali je li paprika domaća. ''Papriku je rezala susjeda iz svog vrta'', rekla je domaćica gostima. ''Meni to nije smiješno, to vam je bolje nego špricano'', dodala je. ''Nasmijali smo se, ja sam se skoro dva puta udavio. Tako da, bilo je zabavno'', priznao je Davor. Za desert je Ankica pripremila kolač od jabuke te kolač od sira. ''To je gibanica, tako je govorila vaša baka, a vi mladi kažete štrudle'', objasnila je gostima domaćica.