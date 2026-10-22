Josip iz 'Večere za 5' predstavio djevojku Doru, a ona otkrila koliko je romantičan: 'Kad sam došla kući s posla...'

Četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5' domaćin je 27-godišnji Josip Seke, koji je gledateljima otkrio i ponešto o svom ljubavnom životu. Josip je već tri godine u sretnoj vezi s djevojkom Dorom, koju je ovom prilikom i predstavio.

"Trenutno sam u sretnoj vezi, već lijepe tri godine s mojom divnom djevojkom Dorom. Za sebe smatram da sam romantičan, ali mislim da najbolje na to može odgovoriti moja djevojka", rekao je Josip.