Josip iz 'Večere za 5' predstavio djevojku Doru, a ona otkrila koliko je romantičan: 'Kad sam došla kući s posla...'

Četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5' domaćin je 27-godišnji Josip Seke, koji je gledateljima otkrio i ponešto o svom ljubavnom životu. Josip je već tri godine u sretnoj vezi s djevojkom Dorom, koju je ovom prilikom i predstavio.
"Trenutno sam u sretnoj vezi, već lijepe tri godine s mojom divnom djevojkom Dorom. Za sebe smatram da sam romantičan, ali mislim da najbolje na to može odgovoriti moja djevojka", rekao je Josip.
A Dora je potvrdila da njezin dečko zna prirediti lijepo iznenađenje. "Najromantičnije što je Josip napravio za mene je kad mi je bio rođendan. Napravio mi je tortu, pripremio balone, poklone. Ja sam došla kući s posla, iznenadila sam se stvarno", ispričala je Dora.
Josip je tako pokazao da se, osim u kuhinji, odlično snalazi i u osmišljavanju romantičnih iznenađenja za svoju djevojku.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.