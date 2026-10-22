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Večera za 5

Josip iz 'Večere za 5' predstavio djevojku Doru, a ona otkrila koliko je romantičan: 'Kad sam došla kući s posla...'

Josip Seke (27), koji četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5' priprema večeru za svoje goste, gledateljima je predstavio svoju djevojku Doru. Par je zajedno već tri godine, a Dora je otkrila čime ju je Josip posebno razveselio

RTL.hr
22.10.2026 18:00

Četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5' domaćin je 27-godišnji Josip Seke, koji je gledateljima otkrio i ponešto o svom ljubavnom životu. Josip je već tri godine u sretnoj vezi s djevojkom Dorom, koju je ovom prilikom i predstavio.

"Trenutno sam u sretnoj vezi, već lijepe tri godine s mojom divnom djevojkom Dorom. Za sebe smatram da sam romantičan, ali mislim da najbolje na to može odgovoriti moja djevojka", rekao je Josip.

Josip, Večera za 5
Josip, Večera za 5 FOTO: RTL

A Dora je potvrdila da njezin dečko zna prirediti lijepo iznenađenje. "Najromantičnije što je Josip napravio za mene je kad mi je bio rođendan. Napravio mi je tortu, pripremio balone, poklone. Ja sam došla kući s posla, iznenadila sam se stvarno", ispričala je Dora.

Josip je tako pokazao da se, osim u kuhinji, odlično snalazi i u osmišljavanju romantičnih iznenađenja za svoju djevojku.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 josip
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