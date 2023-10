Juha bez soli, tikvice i mak za desert! Dame oduševio Željkin zdravi jelovnik, no Melita nije mogla dati desetku: 'Volim začinjeniju hranu'

Pripravu slasnih jela započela je predjelom - Hipokratovom juhom. 'Hipokrat' je naziv koji je zbunio dame. "Jako je tajanstvena", poručila je Melita. Željka je spravila zdravu i okrepljujuću juhu od nekoliko vrsta povrća. Profesorica ne jede teške začine niti hranu, a sve zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja kakvo je imala prije dvije godine. Stoga, damama je odlučila poslužiti laganu i zdravu večeru. Iduće jelo koje je spravila bilo je 'Gauss' - sočnu mesnu roladu s povrćem. Za kraj, Željka je spravila ukusni desert 'Arhimed'. Zbunila je dame i tim nazivom, no problema nije Željka imala s pripravom pogačica s tikvicama.

Uspješno je Željka odradila kuhanje, a onda je slijedila priprema aperitiva i dočeka dama. "Domaćica je na dočeku bila vesela i razigrana", komentirala je doček Danijela D., koja je Željki uručila puno zdravih proizvoda za poklon. Za aperitiv je uskoro domaćica poslužila drenjak, medicu i njezinu mješavinu maline i višnje. "Činila mi se sretna i zadovoljna", komentirala je doček i Manuela.

Ugodna atmosfera nastavila se uz juhu 'Hipokrat', tijekom koje je objasnila damama o čemu se zapravo radi. "Svidjelo mi se kako je servirana juha, tanjuri, beštek starinski, baš me oduševila time", pohvalila je Manuela Željku. "Juha bez soli je bila dobra, no mislim da se ne bih mogla navinuti na neslana jela", komentirala je Manuela. "Mogla bih pojesti hranu bez soli, no ja ipak volim hranu sa začinima", dodala je Melita.

'Gauss' je iduće jelo koje je stiglo pred dame. Mesna štruca s povrćem svidjela se izgledom Danijeli D. "U skladu s tanjurom, očekivale smo i jednostavan izgled jela", komentirala je, pak, Danijela B. "Ne bih to mogla jesti svaki dan, ali da imam problema s nečim, moraš se naviknuti", osvrnula se Manuela na zdravu hranu koju je Željka servirala. "Okus je bio jako nježan zbog naše domaćice koja kuha takvu hranu", zaključila je Melita.