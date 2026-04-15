Kad Zagorec Ivek ispeče gibanicu: Umirovljeni policajac gošće bacio u trans desertom

U srcu Hrvatskog zagorja, u popularnoj kulinarskoj emisiji "Večera za 5", umirovljeni policajac Ivan odlučio je svojim gošćama pokazati da tradicionalni kolači nisu rezervirani samo za bake. Njegov desert, dvostruka gibanica s makom i orasima, ne samo da je oduševio nepca, već je izazvao lavinu komplimenata i osigurao mu savršene ocjene.

Desert kao kruna zagorske večere

Nakon predjela i glavnog jela temeljenih na gljivama i domaćem mesu, večer u Lovačkom domu u Ravnicama dosegla je vrhunac kada je domaćin Ivan na stol iznio desert. Iako je na prvu jedna od gošći komentirala kako se "vidi da je muška ruka" pripremala kolač, izgled gibanice brzo je ocijenjen kao "super lijep" i vrijedan svake pohvale. Ivan, koji je umijeće izrade dizanog tijesta naučio od svoje pokojne bake, pripremio je dvije verzije ovog klasičnog zagorskog jela - jednu s makom, a drugu s orasima, kako bi zadovoljio svačiji ukus.

Gibanica, Večera za 5 FOTO: RTL

Gošće su s nestrpljenjem probale desert, a komentari su potvrdili da je Ivanov trud bio i više nego uspješan. "Tijesto je sočno, lijepo se jelo," izjavila je jedna od kandidatkinja, naglašavajući kako nadjev nije bio nimalo suh.

"Blago tvojoj ženi, kapa do poda!"