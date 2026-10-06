'Kako se zove vepar sa šest nogu?' Sandro ispričao vic, reakcija za stolom bila je hit

Sandro je za glavno jelo nazvano "Sandrova dubina" poslužio punjeni svinjski but i pečeni krumpir. But je napunio ementalerom, slaninom, lukom i paprikom, a potom ga je prije posluživanja prelio mašću od pečenja. Iako su porcije bile izdašne, a gosti gladni, glavna tema razgovora ubrzo je postala pikantnost mesa.

Naime, mladi domaćin je u marinadu dodao čili, što se osjetilo u gotovo svakom zalogaju. Biljana je priznala da joj je meso bilo pomalo ljuto, dok su drugi gosti istaknuli da im takvi začini ne odgovaraju u potpunosti uz ovakav tip pečenog mesa, no svakako su pohvalili odlično ispečene krumpire.

Nakon glavnog jela, Sandro je odlučio ispričati vic. Vic je glasio ovako: "Kako se zove vepar sa šest nogu... šestar."

Ekipa nije bila oduševljena. "Ne znam kako to sad. Nije mi bilo baš smiješno", kazala je Biljana.

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