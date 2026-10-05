Kakva atmosfera! Kandidati 'Večere za 5' pokazali svoje pjevačke sposobnosti

Led je probio Dalibor otpjevavši klasik "Zbog jedne divne crne žene", a pjesmu je prigodno posvetio svojoj supruzi. Najmlađi kandidat Sandro osvojio je simpatije svih prisutnih kada je izvukao pjesmu "Kad mi dođeš ti" i posvetio je umirovljenici Spomenki, čime je dodatno razveselio cijelu ekipu.

Prije posluživanja glavnog jela, Biljana je odlučila testirati vokalne sposobnosti svojih gostiju. Pripremila je papiriće s imenima izvođača i pjesmama, a svatko je morao izvući jedan i zapjevati. Najboljem pjevaču obećana je nagrada u obliku najvećeg komada deserta, što je odmah podiglo natjecateljski duh za stolom.

Nakon vesele pjesme, na stol je stiglo glavno jelo maštovitog naziva "Kukuriku city". Biljana je pripremila pileće ražnjiće od bijelog mesa marinirane u grčkom jogurtu i kurkumi, poslužene uz rižu i hrskavu slaninu. Naziv jela inspiriran je starim imenom za selo Petlovac, gdje je domaćica nekada živjela.

Gosti su imali različite reakcije na ponuđeno jelo. Najzahtjevniji kritičar večeri bio je Antun, kojemu je uz meso jako nedostajala salata, a samu piletinu smatrao je pomalo suhom. Dalibor se složio da je mesu nedostajalo sočnosti i začina, sugerirajući da bi komadić slanine između komadića mesa na ražnjiću znatno popravio dojam.

S druge strane, Sandro je bio oduševljen jer obožava meso, a posebno mu se svidjela pržena slanina poslužena na vrhu. Iako Spomenka inače ne preferira bijelo meso, priznala je da je sve na tanjuru bilo prilično ukusno.

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