Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Kakva atmosfera! Kandidati 'Večere za 5' pokazali svoje pjevačke sposobnosti

Prva ovotjedna domaćica u emisiji 'Večera za 5' pripremila je nezaboravno druženje u Luču. Uz slavonske zalogaje, Biljana je atmosferu podigla glazbenom igrom koja je potaknula kandidate na pjesmu, a razgovor ih je odveo sve do sjećanja na život u inozemstvu

RTL.hr
05.10.2026 19:00

Prije posluživanja glavnog jela, Biljana je odlučila testirati vokalne sposobnosti svojih gostiju. Pripremila je papiriće s imenima izvođača i pjesmama, a svatko je morao izvući jedan i zapjevati. Najboljem pjevaču obećana je nagrada u obliku najvećeg komada deserta, što je odmah podiglo natjecateljski duh za stolom.

Led je probio Dalibor otpjevavši klasik "Zbog jedne divne crne žene", a pjesmu je prigodno posvetio svojoj supruzi. Najmlađi kandidat Sandro osvojio je simpatije svih prisutnih kada je izvukao pjesmu "Kad mi dođeš ti" i posvetio je umirovljenici Spomenki, čime je dodatno razveselio cijelu ekipu.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Mišljenja o piletini bila su podijeljena

Nakon vesele pjesme, na stol je stiglo glavno jelo maštovitog naziva "Kukuriku city". Biljana je pripremila pileće ražnjiće od bijelog mesa marinirane u grčkom jogurtu i kurkumi, poslužene uz rižu i hrskavu slaninu. Naziv jela inspiriran je starim imenom za selo Petlovac, gdje je domaćica nekada živjela.

Gosti su imali različite reakcije na ponuđeno jelo. Najzahtjevniji kritičar večeri bio je Antun, kojemu je uz meso jako nedostajala salata, a samu piletinu smatrao je pomalo suhom. Dalibor se složio da je mesu nedostajalo sočnosti i začina, sugerirajući da bi komadić slanine između komadića mesa na ražnjiću znatno popravio dojam.

S druge strane, Sandro je bio oduševljen jer obožava meso, a posebno mu se svidjela pržena slanina poslužena na vrhu. Iako Spomenka inače ne preferira bijelo meso, priznala je da je sve na tanjuru bilo prilično ukusno.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5
Večera za 5

Sandro otkrio da je streamer, a ekipa u 'Večeri za 5' čula nešto sasvim drugo: 'Ja sam čuo striper!'

Moglo bi te zanimati

'Večera za 5' seli se u Slavoniju i Baranju: Upoznajte ovotjedne kandidate!

Pogledajte Mirjanine kombinacije iz 'Večere za 5': 'Mene oblači švedski modni brend'

Mirjana za RTL.hr otkrila kako se pripremala za 'Večeru za 5': 'Stari namještaj sam skurila na njivi i preuredila prizemlje'

Ljubica iz 'Večere za 5' pripremila pravi gurmanski specijalitet: Evo recepta za sočni lungić s domaćim ljuljekima

Mirjana iz 'Večere za 5' zna tajnu savršenog kolača: Donosimo njezin nagrađivani recept

Božidar je najbolji u zagorskom tjednu 'Večere za 5': 'Sretan sam što sam pobijedio'

Pročitaj na Net.hr
Michael Douglas planuo nakon škakljivih pitanja: 'Nikad nisam bio ovisnik o seksu!'
Oteli je, a onda je uzela pušku: Kako je Patty Hearst postala sinonim za Stockholmski sindrom
Sestra ubijene Nicole Brown progovorila o bračnom nasilju: 'Držao ju je za vrat, bila je krvava'
Znate li kako danas izgleda starija kći Brooke Shields? Upoznajte Rowan Francis Henchy
Za ovo treba imati hrabrosti: Pogledajte u čemu je popularna pjevačica prošetala crvenim tepihom
Nakon uhićenja zbog navodnog odavanja tajni Jeffreyju Epsteinu: Andrew tuži policiju
Ecija Belošević proslavila jubilarni 40. rođendan: Evo kako je izgledala glamurozna proslava
Mojmira Pastorčić priznala najmlađoj kolegici: 'Možda ću se za 20 godina ohrabriti'
Niko Tokić Kartelo otkrio kako je završila priča obitelji iz Kambodže: 'Ne žive od moje pomoći'
Sjećate li se Rose iz 'Titanika'? Ovako danas izgleda žena za kojom su uzdisali brojni muškarci