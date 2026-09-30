Kakva je to kemija među kandidatima 'Večere za 5'? 'Dečko, ti si kraj mene, ti si moj i Božji'

U Mirjaninoj večeri nije nedostajalo ni dobre hrane ni dobre zabave, ali posebnu pažnju privukao je njezin odnos s Božidarom. Njegov dolazak uz pjesmu toliko ju je oduševio da mu je odmah osigurala posebno mjesto kraj sebe

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Između Mirjane Štahan i Božidara u 'Večeri za 5' kod domaćice Mirjane odmah se osjetila posebna energija. Sve je počelo već njegovim dolaskom – Božidar je na večeru stigao pjevajući poznati hit 'Izađi mala', a ta je gesta Mirjanu posebno razveselila. "Ja kad sam čula da je on došao s pjesmom, ja sam poletjela", priznala je Mirjana, koja nije skrivala oduševljenje njegovim vedrim pristupom.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana, Božidar, Večera za 5 FOTO: RTL

Nakon dolaska gostiju, Mirjana je Božidaru odlučila dati posebno mjesto za stolom. Smjestila ga je kraj sebe, a njezina reakcija odmah je privukla pažnju ostalih kandidata. "Dečko, ti si kraj mene, sjedajte. Nema, ti si moj i božji", poručila mu je kroz smijeh. Njihova bliskost nije promaknula ni ostalim kandidatima, koji su se počeli šaliti na njihov račun. Jedan od njih dobacio je Božidaru: "Meni se čini da ćeš ti tu spavati."

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL