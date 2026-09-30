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Večera za 5

Kakva je to kemija među kandidatima 'Večere za 5'? 'Dečko, ti si kraj mene, ti si moj i Božji'

U Mirjaninoj večeri nije nedostajalo ni dobre hrane ni dobre zabave, ali posebnu pažnju privukao je njezin odnos s Božidarom. Njegov dolazak uz pjesmu toliko ju je oduševio da mu je odmah osigurala posebno mjesto kraj sebe

RTL.hr
30.09.2026 18:45

Između Mirjane Štahan i Božidara u 'Večeri za 5' kod domaćice Mirjane odmah se osjetila posebna energija. Sve je počelo već njegovim dolaskom – Božidar je na večeru stigao pjevajući poznati hit 'Izađi mala', a ta je gesta Mirjanu posebno razveselila.

"Ja kad sam čula da je on došao s pjesmom, ja sam poletjela", priznala je Mirjana, koja nije skrivala oduševljenje njegovim vedrim pristupom.

Mirjana, Božidar, Večera za 5
Mirjana, Božidar, Večera za 5 FOTO: RTL

Nakon dolaska gostiju, Mirjana je Božidaru odlučila dati posebno mjesto za stolom. Smjestila ga je kraj sebe, a njezina reakcija odmah je privukla pažnju ostalih kandidata.

"Dečko, ti si kraj mene, sjedajte. Nema, ti si moj i božji", poručila mu je kroz smijeh.

Njihova bliskost nije promaknula ni ostalim kandidatima, koji su se počeli šaliti na njihov račun. Jedan od njih dobacio je Božidaru: "Meni se čini da ćeš ti tu spavati."

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Božidar se na šalu nasmijao, ali priznao je da bi zbog Mirjanine naklonosti mogao imati problema kod kuće.

"Već polako strahujem da će supruga tražiti rastavu", našalio se.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 mirjana štahan
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