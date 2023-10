Kandidati raspravljali o društvenim mrežama, Stjepan ističe: 'Nikad ne znaš tko gleda'

''Vikendom kad sam doma se uvijek družimo, imali smo i grupu 'Roštiljanje', no neke stvari su mi smetale. Ako se mi družimo, ne treba to nitko na društvenim mrežama znati'', komentirao je Stjepan. ''Što se tiče objava na društvenim mrežama, ja ih volim'', rekao je Dragutin.

''To je dvosjekli mač, nikad ne znaš tko gleda, kad gleda i kako će netko na to reagirati'', objasnio je Stjepan. ''Ja ne volim to, pročitam neke komentare pa se nekad nasmijem, ali po komentarima vidim koliko su ljudi zlobni, koliko ima mržnje. Zato ponekad ni ne volim čitati, rastužuje me to'', komentirao je Marko.

