Kandidati komentirali Mariju: 'Nekada pretjera i ne pazi na odabir riječi, a šale na svoj račun ne prihvaća...'

Predzadnja ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5' je mlada majka Petra Gotić , a za predjelo je poslužila krem juhu od gljiva. No, Lani ona nije odgovarala. ''Teksturom mi nije odgovarala jer nije bila dovoljno kremasta'', rekla je Lana te dodala kako joj je nedostajalo začina. Josip je komentirao kako mu je okus juhe odgovarao, no nije njen ljubitelj, aDavoru je juha također odgovarala.

Domaćica je ugostila protukandidate u tuđem domu, a objasnila im je da je to jer se njezina kuća renovira. ''Dečko i ja smo kupili kuću prije godinu dana i još je u renovaciji'', rekla je Petra. Davoru nije jasno zašto ga stalno naziva dečko. ''Naviknula sam to, od početka veze govorim dečko, dečko, dečko'', objasnila je Petra, a Josip se našalio da to znači kako je još na probi.

Kandidati su primijetili kako nekada Marija pretjera sa svojim šalama. ''Nekada pretjera i ne pazi na odabir riječi, a šale na svoj račun ne prihvaća onako kako bi trebala'', objasnila je Lana. ''Kako se našali sa svima drugima, na svoj račun joj još malo nedostaje da prihvati'', dodala je. ''No, nije ni puno šala bilo na njen račun. Josip nekada pokuša s protu šalama, no ostane pretih'', nadovezao se Davor.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'HELL'S KITCHENA':