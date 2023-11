Kandidati oduševljeni Robertovim desertom: 'Je li ga pravio Robert ili nije - ne znam'

No, gosti su Robertovim desertom bili oduševljeni. ''To je kolač koji ja najviše volim'', priznao im je domaćin. ''Desert je bio odličan. E sad je li ga pravio Robert ili nije – ne znam, možda je žena dovršila kolač s obzirom da mu je malo pomagala'', komentirao je Đuro. ''Nismo to vidjeli, no vjerujemo Robiju da je sam to napravio'', dodao je. Robert je priznao gostima kako mu je supruga pomogla oko dekoracije predjela, no da je kolač potpuno sam napravio. ''Što se tiče pomoći, supruga mi je pomogla oko dekoracije jer ona je tu školu završila, ali ostalo sam sve većinom sam radio'', rekao je domaćin. ''Napraviš desert bolje nego neka žena'', pohvalio ga je Danijel. ''Desert je bio jako fin, nije bio presladak, bio je osvježavajući i baš po mom ukusu. Odlično ga je Robi napravio'', komentirao je Danijel, a Ana se složila s njime.

