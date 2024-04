Kandidati prigovorili Lani što je šutljiva: 'Što je tebi neugodno s nama ili nemaš tema?'

Policajac Davor Hojsak je treći ovotjedni domaćin 'Večere za 5' , a gostima je poslužio omiljeni desert njegove djece naziva 'Jednostavno fino'. Desert je napravljen od keksa, voća i mascarponea te poslužen u staklenoj čaši. ''Rekli bismo da šećer dolazi na kraju, ovo je nešto jednostavno i ukusno. Odgovarao je svima koji su ga kušali: nije previše sladak, niti previše kiseo. Uslast i uživajte!'', rekao je domaćin.

Marija je pohvalila izgled deserta, a Lani su se posebno svidjeli svježe voće i čokolada. Kandidati su prigovorili Lani kako je jako šutljiva. ''Pa ne znam, malo sam još umorna. No, otvaram se polako'', rekla je Lana. ''Što je tebi neugodno s nama ili nemaš tema? Ne želiš ništa pričati... Reci koju riječ pa nismo na misi. Daj da čujemo tvoj glas'', rekla je Marija Lani, a Josip ju je obranio rekavši kako se Lana koncentrira na desert. ''Ne da se nije uklopila, nego je čudna malo – šutljiva je'', komentirao je Josip, a Petra je primijetila kako se prvi put ovaj tjedan Josip nasmijao kako spada. ''On se smješkao, no ovo sada je baš bio osmijeh'', rekla je Petra, a našalili su se da je to zbog Davorove hrane. ''Možda je nešto stavio u nju'', rekao je Josip.