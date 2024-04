Kandidati primijetili kako Ljubo puno priča: 'Što bi bilo da šutim? Nisam došao ovdje šutjeti'

Vozač Nedjeljko Jerković je prvi ovotjedni domaćin 'Večere za 5' , a za glavno jelo je poslužio teletinu ispod peke naziva 'Ispod poklopca'. Nikolina je tijekom večere primijetila i komentirala kako Ljubo previše priča. ''Što bi bilo da šutim? Nisam došao ovdje šutjeti. Moram pričati'', rekao je Ljubo, a Slobodanka je primijetila kako Nikolina nije pričala puno. ''Jako je povučena i imala je veliku tremu, no što je više večer odmicala više se opustila. Mislim da će svakim danom biti sve opuštenija'', komentirala je Slobodanka, a glavno jelo joj se svidjelo, no ipak je imala malu zamjerku kako je meso bilo suho. ''Možda sam samo pogodila suh komad mesa'', rekla je. Slično je komentirao i Ljubo. ''Jako ukusno samo je suho bilo'', rekao je.

Nedjeljko je za predjelo poslužio tortu od jabuka naziva 'Prevrnuta torta', a protukandidatima je priznao kako ju je pripremao prvi put u životu i da je receptura torte stara jer je on jako tradicionalan te je htio da večera bude takva. ''Desert je izgledao upravo onako kako sam očekivala'', rekla je Slobodanka, a Ljubo je zamolio da komentira posluženo vino prije torte. ''Dobro vino je kao dobar brak – ako piješ dobro vino, imaš dobar brak... Ako ti je dobar brak, dobro ti je vino. No, ako ti je vino loše, kvasina, i to piješ – ukvasiš se i ti'', našalio se Ljubo, a domaćin se s njime ne slaže u potpunosti jer, kako kaže, ima i slatka i gorka iskustva. ''Složila bih se s teorijom da ako netko nešto nije iskusio ne može ni komentirati'', zaključila je Slobodanka.

