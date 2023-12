Kandidati su pohvalili Deanovo predjelo, no Vlatka je ipak imala malu zamjerku: 'Bilo je odlično izgledom, samo je bilo malo preslano'

Dean je za predjelo poslužio jelo naziva 'Hladno-šarena rolada', a domaćin je objasnio što je to točno. ''To vam je punjeni talijaner. Kupio sam dugačko pecivo, izdubio ga i stavio svoju smjesu unutra, narolao i stavio da se ohladi. Nadam se da će vam biti dobro'', objasnio je domaćin, izgled predjela su ostali kandidati pohvalili, a bome i okus. Ankica je dodala kako se domaćin naradio jer s takvom roladom sigurno ima posla. ''Nije mi bilo teško jer sam se veselio da ćete mi doći. Vi ste svi mene lijepo ugostili'', rekao je domaćin. ''Bilo je odlično izgledom, nisam vidjelo još takvo nešto. Samo je bilo malo preslano'', komentirala je Vlatka, a Goranki je bilo ukusno i zanimljivo.

Kandidati su se tijekom predjela prisjetili smijanja večer prije kod Davora. ''Tko zna što nam je Davor stavio u jelo'', komentirala je Vlatka. ''Mi smo spominjali one gljive'', dodao je Dean. ''Bitno da smo preživjeli'', zaključila je Goranka. Također, domaćin je objasnio koje vino piju uz ovo jelo. ''Svi su mi ovo preporučili, volim pitati za savjete'', komentirao je domaćin. ''Često me pitaju ljudi kako sam tako pametan. Zato jer me nije sram pitati, ako nešto ne znam'', dodao je. Goranka je rekla kako Dean ipak samo misli da je najpametniji, a i Davor smatra da postoje i pametniji. ''Da, ne smije to tako reći. Izletilo mu je kao i meni'', zaključila je Ana.

