Kandidati su pokrenuli zanimljivu temu na večeri: 'Ljudi su skloni konzumirati životinjsko mlijeko, no kada im spomenete ljudsko...'

Domaćin je otvorio jednu zanimljivu temu. ''Ljudi su skloni konzumirati životinjsko mlijeko, no kada im spomenete ljudsko, to nije baš neka radost i veselje'', komentirao je domaćin. ''Ako probamo ljudima ponuditi njihovo mlijeko s gnušanjem će ga odbiti, a sva druga će piti - neobjašnjivo'', rekla je Gordana. Sandy je rekao kako majka njegovog djeteta i dalje doji. ''Ona ima i volju i želju i mlijeka tako da mi je drago da moje dijete jede njezino mlijeko'', priznao je domaćin.

''To je jedino mlijeko koje bi trebala piti, koje je baš namijenjeno za nju'', komentirala je Nikolina. ''Nekoliko puta sam doživjela da su me ljudi pitali što mislimo o ženama koje doje jer je to mlijeko isto životinjskog porijekla, s obzirom da smo mi ljudi samo jedna vrsta životinja. Međutim, to nije tako – mi vegani podržavamo upotrebu mlijeka bilo koje vrste za mladunče te iste vrste'', objasnila je Nikolina.

Sandy je za glavno jelo poslužio jelo naziva 'Zmajevo gnijezdo', a Matei je komentirao kako je ponovno bilo prekomplicirano. ''Sandy je stvarno uspio pokazati, ne samo raznolikost veganske kuhinje, nego i kako to može biti lijepo te izgledati kao u vrhunskom restoranu'', rekla je Nikolina. ''Sandy se jako potrudio da pokaže široku paletu veganskih okusa'', zaključio je Tino.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!