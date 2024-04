Kandidati svjesni Ivanine samokritičnosti: 'Ona taj propust sama sebi ne može oprostiti'

Prvog dana ovotjedne 'Večere za 5' goste je ugostila pomoćna kuharica Ivana Brnadić. Za glavno jelo je poslužila teletinu s njokama, pršutom i gljivama naziva 'Sve po mom'. Ivana je sama komentirala što joj se u svom glavnom jelu nije svidjelo. ''Malo me zeznulo, nisam očekivala da će pršut biti ovako slan'', priznala je domaćica. ''Je... Malo mi je pikantnije'', dodala je. ''To ne smeta ovima koji vole piti'', našalio se Goran. ''Ivana nije jelo puno solila, no pršut je bio preslan i toliko je zaslanio jelo i meso da ona taj propust sama sebi ne može oprostiti'', komentirao je Milorad 'Casper' Mišković. Na večeri je domaćica gostima i objasnila značenje svoje tetovaže, a Milorad je komentirao kako osuđuje ljude koji se tetoviraju bez razloga, to jest ako im tetovaža nema neko značenje. ''Ona ima objašnjenje zašto je to radila... Možda imaju i drugi, no nju sam razumio'', komentirao je Casper.