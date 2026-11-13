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Večera za 5

Kandidati 'Večere za 5' isplanirali nova druženja, Antona obuzele emocije: 'Meni je izuzetno teško'

Kandidati 'Večere za 5' su se sprijatelji i planiraju nova druženja

RTL.hr
13.11.2026 20:00

U ovotjednoj 'Večeri za 5' rodila su se nova prijateljstva pa su tako kandidati najavili da će se ponovno sastati kod Darinka. Anton, koji živi u Austriji, tražio je da mu barem pošalju video, a priznao je da mu je teško što neće moći prisustvovati.

"Meni je to izuzetno teško kad mi netko kaže, teško jer bih ja htio ostati, ali tu smo, gdje jesmo, svatko negdje svoj život živi", komentirao je. 

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Radmila je istaknula da će doći kod Antona na skijanje. "To smo rekli", komentirao je Anton. "Tog se skijanja bojim", rekao je Darinko. "I ja bih se bojao", našalio se Anton. 

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5
Večera za 5

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