Kandidati 'Večere za 5' isplanirali nova druženja, Antona obuzele emocije: 'Meni je izuzetno teško'

U ovotjednoj 'Večeri za 5' rodila su se nova prijateljstva pa su tako kandidati najavili da će se ponovno sastati kod Darinka. Anton, koji živi u Austriji, tražio je da mu barem pošalju video, a priznao je da mu je teško što neće moći prisustvovati.

"Meni je to izuzetno teško kad mi netko kaže, teško jer bih ja htio ostati, ali tu smo, gdje jesmo, svatko negdje svoj život živi", komentirao je.