Kandidati 'Večere za 5' o navikama mladih: 'Trebali bismo ih učiti da jedu hladetinu, a ne pomfrit'

Dubravka i Ivanka su zaključile da se od ovih sastojaka može napraviti jedna jako dobra večera.

Stankica je pripremu večere započela s predjelom naziva Prase stoji na njima i maše njime", a kandidati su komentirali da je to vjerojatno hladetina. "Ako bude hladetina, ja sam oduševljen. Ja je budem mrknul od prve", rekao je Fio.

Poznatom glazbeniku i voditelju sreća se osmjehnula jer je to zaista hladetina. "To je tradicijsko jelo i ja ga obožavam", pokazala je svoje oduševljenje i Ivanka.

Stankica je odlučila pripremati to jelo jer se nadala da neki kandidati nisu to do sada jeli ni probali. "Mladi vam to neće, jednostavno im ne odgovara", istaknula je.