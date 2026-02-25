Kandidati 'Večere za 5' oduševljeni Petrovom oazom: 'Mama me gnjavi da kupim stan, a ja kupujem umjetnine'

icon-close

Kada umjetnik otvori vrata svoga doma, otvara vrata svoje duše. Upravo takav, intiman i jedinstven uvid u svoj životni prostor pružio je kipar s Brača, Petar, u popularnom kulinarskom showu 'Večera za 5'. Prije nego što je gostima poslužio jela nadahnuta djetinjstvom, proveo ih je kroz svoj zagrebački dom, koji je puno više od običnog stana. To je živi atelje, osobna galerija i, kako ga sam naziva, mali muzej" u kojem je sažeto trinaest godina njegova života.

Stan kao atelje, atelje kao život

Ulazak u Petrov dom nije bio samo prelazak praga, već uranjanje u njegov svijet. Gosti su, umjesto klasično uređenog stana, zatekli prostor ispunjen skulpturama, slikama i predmetima s pričom, a domaćin ih je dočekao riječima koje najbolje opisuju njegovu životnu filozofiju. Ja bih vas sada proveo malo kroz moj život. Ovdje ima dosta toga što mene čini da to budem što jesam", objasnio je Petar, dajući do znanja da svaki kutak njegova doma odražava njegovu osobnost i strast.

icon-expand Petar, Večera za 5 FOTO: RTL

Gosti, koji su i sami očekivali kreativni nered" i prostor ispunjen umjetnošću, nisu ostali razočarani. Ideš kod punokrvnog umjetnika", komentirao je jedan od njih, Mahir, dodajući: Pretpostavio sam da ćemo ući u nekakav atelje, odnosno da je stan atelje, nekakva izložba. To se i dogodilo." Petrova odluka da živi okružen umjetnošću nije samo estetski odabir, već duboko promišljen način života koji seže dalje od zidova njegova doma.

Umjetnost ispred nekretnina

Jedan od najzanimljivijih detalja koje je Petar podijelio s gostima jest njegov odnos prema materijalnoj sigurnosti, koji se najbolje očituje u anegdoti o majci. Dok većina roditelja potiče djecu na ulaganje u nekretnine, Petrova majka ne krije zabrinutost zbog sinovljevih životnih odabira. Mama me malo gnjavi što ne kupim stan", priznao je Petar uz osmijeh, a zatim gestom pokazao na umjetnine koje ga okružuju i dodao: A ja kupujem ovo što vidite oko mene."

icon-expand Petar Hranuelli, Večera za 5 FOTO: RTL

Kolekcija koja priča priču