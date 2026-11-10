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Večera za 5

Kandidati 'Večere za 5' ostali zapanjeni Antonovom pričom: 'Prolazili su me trnci'

Anton je iznenadio ostale kandidate svojim iskustvom s putovanja

RTL.hr
10.11.2026 20:00

Domaćin drugog dana ovotjedne 'Večere za 5' Anton iznenadio je ostale kandidate svojim pričama s putovanja. Naime, otkrio je da je nekoliko dana jeo kuhanu rižu, a onda se odvažio i kušao neobičan specijalitet. 

"Kušao sam malo ovoga, malo onoga i onda sam pojeo škorpiona, kuhanoga i bio je u juhi u kojoj je bilo svega i svačega", prisjetio se Anton.

Darinko je pitao Radmilu bi li ona mogla pojesti škorpiona. "Mislim da ne bi. Ja mu se divim. Kad je pričao, prolazili su me trnci. Ja mu se divim da je to pojeo. Mislim da ja ne bih imala snage", rekla je Radmila. 

Darinko i Radmila, Večera za 5
Darinko i Radmila, Večera za 5 FOTO: RTL

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

anton jurina Večera za 5
Večera za 5

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