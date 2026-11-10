Kandidati 'Večere za 5' ostali zapanjeni Antonovom pričom: 'Prolazili su me trnci'

Domaćin drugog dana ovotjedne 'Večere za 5' Anton iznenadio je ostale kandidate svojim pričama s putovanja. Naime, otkrio je da je nekoliko dana jeo kuhanu rižu, a onda se odvažio i kušao neobičan specijalitet.

"Kušao sam malo ovoga, malo onoga i onda sam pojeo škorpiona, kuhanoga i bio je u juhi u kojoj je bilo svega i svačega", prisjetio se Anton.

Darinko je pitao Radmilu bi li ona mogla pojesti škorpiona. "Mislim da ne bi. Ja mu se divim. Kad je pričao, prolazili su me trnci. Ja mu se divim da je to pojeo. Mislim da ja ne bih imala snage", rekla je Radmila.