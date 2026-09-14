Kandidati 'Večere za 5' poznaju se više od 30 godina: 'Koga to moje oči vide'

Glazbenik Zoran K. već je sjedio u kombiju kada mu se pridružila Mija. Čim ju je ugledao, odmah ju je prepoznao. "Koga to moje oči vide...", uz osmijeh je komentirao Zoran.

Nove epizode 'Večere za 5' kreću na RTL-u, a put prema prvoj večeri za dvoje kandidata pretvorio se u neočekivano prisjećanje na zajedničku prošlost.

Brzo je postalo jasno da se njih dvoje ne susreću prvi put. "Nemamo se što upoznavati kad se znamo cijeli život", rekao je Zoran, a Mija je otkrila koliko dugo zapravo traje njihovo poznanstvo.

"Znam ga više od 30 godina. Zajedno smo se družili u Ljubljani kad je on svirao i zabavljao nas", prisjetila se.

Stari znanci odmah su započeli razgovor i o obitelji, a Zoran se prisjetio i Mijina oca. Otkrio je kako je svojedobno svirao za njega te da je njezin otac organizirao zabave koje su mu ostale u posebno lijepom sjećanju.

Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u, a odmah na Voyo.