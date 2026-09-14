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Večera za 5

Kandidati 'Večere za 5' poznaju se više od 30 godina: 'Koga to moje oči vide'

Nove epizode 'Večere za 5' kreću na RTL-u, a već prije odlaska na prvu večeru dogodio se neočekivan susret starih znanaca. Glazbenik Zoran K. nije skrivao iznenađenje kada je u kombi ušla Mija, koju poznaje više od 30 godina

RTL.hr
14.09.2026 18:45

Nove epizode 'Večere za 5' kreću na RTL-u, a put prema prvoj večeri za dvoje kandidata pretvorio se u neočekivano prisjećanje na zajedničku prošlost.

Glazbenik Zoran K. već je sjedio u kombiju kada mu se pridružila Mija. Čim ju je ugledao, odmah ju je prepoznao. "Koga to moje oči vide...", uz osmijeh je komentirao Zoran.

Večera za 5, Mija, Zoran K
Večera za 5, Mija, Zoran K FOTO: RTL

Upoznali se u Ljubljani

Brzo je postalo jasno da se njih dvoje ne susreću prvi put. "Nemamo se što upoznavati kad se znamo cijeli život", rekao je Zoran, a Mija je otkrila koliko dugo zapravo traje njihovo poznanstvo.

"Znam ga više od 30 godina. Zajedno smo se družili u Ljubljani kad je on svirao i zabavljao nas", prisjetila se.

Stari znanci odmah su započeli razgovor i o obitelji, a Zoran se prisjetio i Mijina oca. Otkrio je kako je svojedobno svirao za njega te da je njezin otac organizirao zabave koje su mu ostale u posebno lijepom sjećanju.

Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u, a odmah na Voyo.

kandidati večera za 5
Večera za 5

Zoran pet godina ne jede meso, ali u 'Večeri za 5' odlučio je napraviti iznimku: 'Kad sam se već prijavio, kušat ću sve'

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