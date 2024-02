Ovo dosad nismo imali u 'Večeri za 5': Ljubica zaplesala sa Štrumfom! 'Bilo je neobično, drugačije i fora'

Alma je priznala kako se ona i Ljubica provociraju. ''Jednostavno mi je toliko simpatična da shvaćam da joj mogu svašta reći, a da ona to prihvati dobronamjerno. Ako prihvati zlonamjerno – to nije do mene'', rekla je Alma. Tatjana smatra kako je Ljubica osoba koja će reći ono što misli. ''Ubacuje se previše i u mene i u nju. To mi je malo zasmetalo'', komentirala je Ljubica za protukandidatkinju Almu.

Dora je za desert pripremila desert s muslima i voćem u šalici te iznenadila protukandidatkinje koje su ga redom hvalile. ''Okus je bio fenomenalan, sa guštom sam ga pojela'', komentirala je Tatjana, a s njome se složila i Ljubica koja je ipak nadodala kako je cijela večera bila prejednostavna. ''Očekivala sam da će neki kolač biti – nešto drukčije'', rekla je.

Dora je za kraj večeri svakoj kandidatkinji darovala drugačiji poklon, tako je Tatjana dobila knjigu 'Zločeste misli', a Ljubica maslinovo ulje.