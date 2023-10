Kandidatkinje se složile: 'Važno je da muškarac ima lijepe prste na rukama'

Evo kakvog muškarca Antonija traži: ''Plus 30, ovo mlađe me više ne privlači – starije je iskusnije, pa da probam. Imovinski status nije bitan jer imam sve, ako on nema ništa. Treba imati lijepe zube, obavezno. Također, mora imati lijepe prste – ne znam zašto, ali da je najzgodniji bez toga ne prolazi'', rekla je šaljivo Antonija.

''Meni je bitno da muškarac ima uredne nokte, ruke, a da ne kažem cipele, traperice te da je uredno obrijan'', objasnila je Mara, a s njom se složila i Nevenka.

''Jako mi je važno da muškarac ima lijepe prste na rukama, kao moj muž'', komentirala je zaljubljeno Nevenka.

