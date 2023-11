Kandidatkinje 'Večere za 5' o svojim poslovima: 'Legao mi je taj poziv'

Druga ovotjedna domaćica ' Večere za 5 ' je Nada Skalnik , a po zanimanju je fizioterapeutkinja. ''Malo sam željela to biti, a malo se dogodio splet okolnosti. S obzirom da nas je bilo puno djece, a ta je škola bila u Pakracu to je bilo ekonomično za moje roditelje jer je tata jedini radio pa nismo imali puno novca'', ispričala je Nada.

Nada je ispričala kako je posao fizioterapeuta jako dobar i human. ''Stvarno se može pomoći ljudima. Legao mi je taj poziv – volim se družiti s ljudima, surađivati i komunicirati s njima. Ljudima je jako bitno da se čovjek suosjeća s njihovom boli'', rekla je Nada.

Maja i Tanja smatraju kako je to zahtjevan posao. Nadi nije žao što je izabrala to zanimanje te ne razmišlja o mirovini: ''Još uvijek mogu raditi i pridonijeti. Planiram raditi još četiri godine. Dok me ne potjeraju i dok im ne dosadim, a do tada ću još pomagati ljudima.'' Gordan i Marija bi također voljeli što dulje raditi.

